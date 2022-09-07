Никита Михалков подал в суд на документалиста Виталия Манского

Виталий Манский заявил в интервью Ксении Собчак, что на Московском международном кинофестивале якобы „воруется не меньше 85% бюджета“. Никита Михалков не стерпел и подал на него в суд, так как он „борется за правду“.

Михалков с 1999 года является президентом фестиваля. Сам ММКФ проводится с 1935 года (на регулярной основе — с 1959 года). Он имеет аккредитацию класса „А“ от Международной федерации ассоциации кинопродюсеров; в настоящее время эта аккредитация заморожена из-за войны. ММКФ-2022 проходил в конце августа — начале сентября; победителем на нем стал иранский фильм „Без предварительной договоренности“.

Как сообщила „Газета.Ru», Никита Михалков призывает Манского приехать в Россию и перед судом подтвердить свои слова. Во время интервью документалист заявил, что он абсолютно уверен в своей правоте. Ксения Собчак выступает свидетелем по делу.

По данным Собчак, в случае проигрыша в суде Манский может быть привлечен к ответственности по части 2 статьи 128.1 УК РФ „Клевета“. В этой части рассматривается „клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации либо совершенная публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть „Интернет“. Среди возможных наказаний — штраф до одного миллиона рублей (16,5 тыс. евро), обязательные работы на срок до 240 часов, а также арест на срок до двух месяцев или даже лишение свободы на срок до двух лет.