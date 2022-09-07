Машу Распутину ограбили в Турции

Певица оставила аксессуар на столике в основном зале, пока примеряла одежду. Однако, вернувшись, обнаружила пропажу.

„Маша была в ужасе от произошедшего. Она стала возмущаться. Вызвали руководство магазина. Но грабителей так и не нашли“, — заявила очевидец произошедшего Валерия Свиридова. Распутина уже обратилась в правоохранительные органы. Артистка посетовала на сотрудников бутика. По ее мнению, в элитном магазине должны следить за порядком.

Как отметила Свиридова, Распутина выглядит очень растерянно. „На сцене она — сильная женщина, которая и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет. А здесь была просто в прострации. На ней лица не было. Она выходила из магазина сама не своя“, — сообщила очевидец.

Но на этом неприятности певицы не закончились. Поскольку в сумке были и документы, сейчас она не может вылететь домой. „Сказали, что для вылета ей необходимо сделать свидетельство на возвращение в Россию. Мария Николаевна уже написала заявление на его получение. Бумагу пообещали подготовить в течение трех-четырех рабочих дней. Но вообще сказали, что нужно рассчитывать примерно на неделю“, — рассказал супруг артистки Виктор Захаров. В течение подготовки новых документов Распутина вынуждена оставаться на территории Турции.