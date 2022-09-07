„Грустно“: Екатерина Варнава рассталась с режиссером Александром Молочниковым

„Расстались по какой-то совокупности причин, которую правда трудно описать. Что-то зашло в тупик“, — объяснил постановщик. Также он сообщил, что тайно поженился с Варнавой в марте этого года.

По словам Молочникова, это была „самая кратковременная свадьба“. Женитьба знаменитостей произошла спонтанно: как рассказал режиссер, Варнава предложила сыграть свадьбу во время разговора в театре.

„Очень грустно, что так получилось“, — подытожил режиссер. Также он не знает, закончился ли бракоразводный процесс, поскольку не явился в суд. Тем не менее, постановщик несколько раз подчеркнул, что находится в близких отношениях с Варнавой после разрыва.