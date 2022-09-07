В мультсериале „Свинка Пеппа“ появилась однополая пара

Знаковый эпизод под названием „Семьи“ вышел в эфир на английском телевидении в утреннем эфире на этой неделе. Изображая двух самок белых медведей в платьях, Пенни говорит: „Я - белый медведь Пенни. Я живу со своей мамой и другой мамой. Одна мама - врач, а другая мама готовит спагетти. Я люблю спагетти“.

В эпизоде мультфильма Пеппа, а также овечка Сюзи и пес Дэнни рисовали рисунки своих семей. Приветствуя ЛГБТ-персонажей, один из родителей написал на Reddit: „Мне нравится, что в сериале есть однополые родители“.

Пользователь Твиттера Фрэнки, которая идентифицирует себя как небинарная, написала в соцсети: „Свинка Пеппа с двумя мамами-белыми медведями просто согрела мое сердце“.

Тем не менее, еще один пользователь написал: „Это бессмысленная добродетель. Маленькие дети не должны подвергаться подобной политкорректности в мультфильмах“.

Другой пользователь сказал: „Родители должны сами решать, когда вести такие разговоры с детьми. Свинка Пеппа не должна вмешиваться в это“.

Незадолго до появления новых героев в мультсериале в Интернете была создана петиция, в которой прозвучал призыв показать в мультфильме „Свинка Пеппа“ однополую пару. Также, в петиции утверждалось, что исключение однополых семей может оттолкнуть некоторых детей.

Примечательно, что петиция собрала свыше 23 тысяч подписей.

„Свинка Пеппа“ - британский мультсериал, главный персонаж которого - симпатичная маленькая свинка Пеппа, живущая вместе со своими Мамой Свиньей, Папой Свиньей и маленьким братиком Джорджем. Впервые на телеэкраны он вышел в 2004 году.