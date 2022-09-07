Елена Зеленская попыталась разъяснить Роджеру Уотерсу, от кого зависит мир в Украине(3)
Британский музыкант и один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс выступил против поставок вооружения Киеву. Он обратился к супруге президента Украины Владимира Зеленского Елене, в котором раскритиковал „подливание масла в огонь“ со стороны стран Запада в ситуации с Украиной.
„Если под „поддержкой Украины“ вы подразумеваете, что Запад должен продолжить поставки вооружений Киеву, я боюсь, вы глубоко ошибаетесь“, — написал Уотерс.
Музыкант высказал мнение, что главным зачинщиком конфликта выступает официальный Вашингтон. „Не лучше ли потребовать выполнения предвыборных обещаний вашего супруга и прекратить этот кровопролитный конфликт?“ — предложил он.
„Роджер Уотерс, вам лучше обратиться за миром к президенту РФ, а не к Украине“, — ответила Елена Зеленская.