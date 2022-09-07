Елена Зеленская попыталась разъяснить Роджеру Уотерсу, от кого зависит мир в Украине

Британский музыкант и один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс выступил против поставок вооружения Киеву. Он обратился к супруге президента Украины Владимира Зеленского Елене, в котором раскритиковал „подливание масла в огонь“ со стороны стран Запада в ситуации с Украиной.