Грузинская шахматистка примирилась с авторами „Хода королевы“, назвавшими ее русской

Нона Гаприндашвили обратилась в суд Лос-Анджелеса в сентябре 2021 года. Согласно исковому заявлению, Гаприндашвили оскорбило то, что в сериале ее назвали „русской шахматисткой“, а также утверждалось, что она „никогда не играла с мужчинами“. Это было неправдой, поскольку к 1968 году, в котором по сюжету происходит действие сериала, Гаприндашвили сыграла более чем с 50 шахматистами-мужчинами.