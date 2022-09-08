Грузинская шахматистка примирилась с авторами „Хода королевы“, назвавшими ее русской
Компания Netflix урегулировала судебный иск, поданный грузинской шахматисткой Ноной Гаприндашвили из-за сериала „Ход королевы“. Как пишет Deadline, условия достигнутого соглашения не раскрываются.
В адвокатской конторе BLB, представляющей интересы Гаприндашвили, заявили, что сделка конфиденциальна, но некоторые ее детали будут опубликованы позже.
Нона Гаприндашвили обратилась в суд Лос-Анджелеса в сентябре 2021 года. Согласно исковому заявлению, Гаприндашвили оскорбило то, что в сериале ее назвали „русской шахматисткой“, а также утверждалось, что она „никогда не играла с мужчинами“. Это было неправдой, поскольку к 1968 году, в котором по сюжету происходит действие сериала, Гаприндашвили сыграла более чем с 50 шахматистами-мужчинами.
В качестве компенсации шахматистка требовала пять миллионов долларов и опровержения от Netflix.