Кинолагерь „OBJEKT: shorts“ в рамках фестиваля KinoFF стартует 13 сентября

„Научиться снимать кино за полтора месяца может и невозможно, но узнать основы кинопроизводства и под руководством кураторов пройти путь создания своего первого короткометражного фильма: от разработки идеи до финального монтажа / это вполне посильная задача“ - уверяет координатор кинолагеря Наталья Маченене.

В программе лагеря вебинары и мастер-классы от профессионалов киноиндустрии: сценарист Юлия Идлис (Автор сценария к сериалу „Фарца“, соавтор сценария мобильной игры The X-Files: Deep State), режиссёр Герман Голуб (короткометражный фильм „Мои дорогие трупы“ завоевал высшую из возможных наград - студенческий „Оскар“), звукорежиссёр Дмитрий Наталевич (документальный фильм „Отт Тянак“, художественные фильмы „Португалия“ и „Зеленые коты“), художник по свету Андрей Кульпин (художественные фильмы „Эстонские похороны“, „Кратт“, „Минск“), оператор Алексей Куликов (короткометражный фильм „Любила“, документальный фильм „На серебряных каблуках“), монтажер Ярослав Зико (короткометражный фильм „Любила“, документальный фильм „Голоса за холмами“)

Работы будут показаны в рамках фестиваля KinoFF в OBJEKT, где будет возможность обсудить работы с авторами. Лучшие фильмы будут показаны на большом экране кинотеатра Apollo Astri.

Кураторы:

Наталья Маченене, театральный и кинопродюсер. Сценарист анимационных и короткометражных фильмов. Как режиссёр сняла три короткометражных фильма. Премьера фильма „Жертва“ (2020) состоялась на фестивале PÖFF Shorts, Конкурс национального фильма

Александра Шадрина, режиссер, художник, иллюстратор. Окончила Школу-студию „Шар“, заканчивает дипломный проект в Baltic Film and Media School. Анимационный фильм „Штормовое предупреждение“ (2010) имеет 5 российских и семь международных наград.

Анита Кремм, режиссёр, художник. Начинает обучение в магистратуре EKA на факультете сценографии. Училась в студии Meksvideo. Экспериментирует с видео форматами. Короткометражные фильмы „Привычка“ и „Шаги дня“ завоевали призы на международных кинофестивалях.