В Центре русской культуры открылась выставка „Очарование красоты твоей“
На выставке представлены серия фоторабот, сделанных фотографом Викторией Барановой, визажистом Оксаной Линде и художником по костюмам Мариной Руссиян, неукротимая фантазия которых превращает женщин в сказочных фей и королев красоты уже несколько лет.
Героинями выставки являются не фотомодели, а девушки и женщины, которых мы встречаем каждый день. За суетой и повседневностью женщина забывает, в чем ее красота, предназначение и очень важно помочь вспомнить, хотя бы иногда, что женщина - это прежде всего состояние, энергия, эмоция, вдохновляющая мужчин на подвиги, дающая продолжение рода - такая разная и такая многогранная. Каждая женщина - это отдельная вселенная со своими страстями, стихиями, тихими гаванями и пристанями.
Авторы: Виктория Баранова не просто фотограф, она мастер художественной фотографии, поэтому каждая ее работа выглядит как настоящая картина. Оксана Линде - художник - мейкапер, имеющая свой особенный взгляд и умеющая его воплощать, выделяя в женщинах их самые яркие стороны. Марина Руссиян художник по костюмам, работающая абсолютно в разных стилях и умеющая создавать фантастические образы из самых доступных материалов.
Фотосессия имеет глубокий психотерапевтический эффект, так как магия перевоплощения позволяет глубже узнать себя. Работы были сделаны в рамках таких проектов, как „ Квин“, „Эпоха Гэтсби“, „Голливуд“,“ Арабика“, „Пин-ап“, „Гранж“.
Шаманские обряды, театры, костюмированные балы, и разного рода „ хулиганство“ всегда были доступным способом перевоплотиться и почувствовать себя в другой роли, примерить на себя другой образ, другую жизнь, другую эпоху и по новому взглянуть на себя.
В сегодняшнем мире эту роль так же выполняет тематическая фотосессия, где воплощаются образы и состояния, не проявленные в реальной жизни, мечты, глубокие внутренние потребности, иногда то, в чем не прилично признаться даже себе, то что так хочется, но не реально в силу обстоятельств или убеждений. Это как путешествие в другой мир, другое измерение, другое пространство. Туда, где живут мечты.
Королева, амазонка, сельская барышня, вышедшая к речке постирать белье, арабская принцесса в пустыне, готическая монахиня.. Взгляд художника видит сокровенное, неукротимая фантазия раскрывает в женщине ту глубину, о существовании которой она часто даже не подозревает. Конечный результат всегда превосходит ожидания.
Посмотреть выставку и окунуться в мир прекрасного можно будет до 15 сентября по адресу Мере пст, 5, Центр русской культуры.