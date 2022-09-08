В Центре русской культуры открылась выставка „Очарование красоты твоей“

Героинями выставки являются не фотомодели, а девушки и женщины, которых мы встречаем каждый день. За суетой и повседневностью женщина забывает, в чем ее красота, предназначение и очень важно помочь вспомнить, хотя бы иногда, что женщина - это прежде всего состояние, энергия, эмоция, вдохновляющая мужчин на подвиги, дающая продолжение рода - такая разная и такая многогранная. Каждая женщина - это отдельная вселенная со своими страстями, стихиями, тихими гаванями и пристанями.

Авторы: Виктория Баранова не просто фотограф, она мастер художественной фотографии, поэтому каждая ее работа выглядит как настоящая картина. Оксана Линде - художник - мейкапер, имеющая свой особенный взгляд и умеющая его воплощать, выделяя в женщинах их самые яркие стороны. Марина Руссиян художник по костюмам, работающая абсолютно в разных стилях и умеющая создавать фантастические образы из самых доступных материалов.

Фотосессия имеет глубокий психотерапевтический эффект, так как магия перевоплощения позволяет глубже узнать себя. Работы были сделаны в рамках таких проектов, как „ Квин“, „Эпоха Гэтсби“, „Голливуд“,“ Арабика“, „Пин-ап“, „Гранж“.

Шаманские обряды, театры, костюмированные балы, и разного рода „ хулиганство“ всегда были доступным способом перевоплотиться и почувствовать себя в другой роли, примерить на себя другой образ, другую жизнь, другую эпоху и по новому взглянуть на себя.

В сегодняшнем мире эту роль так же выполняет тематическая фотосессия, где воплощаются образы и состояния, не проявленные в реальной жизни, мечты, глубокие внутренние потребности, иногда то, в чем не прилично признаться даже себе, то что так хочется, но не реально в силу обстоятельств или убеждений. Это как путешествие в другой мир, другое измерение, другое пространство. Туда, где живут мечты.