КАДР | Поп-королева Мадонна закрутила роман с моделью на 40 лет младше себя
В последнее время появляется все больше слухов о том, что поп-королева Мадонна (64) променяла своего 28-летнего бывшего партнера на еще более молодого мужчину. Утверждается, что певица сейчас встречается с 23-летним Эндрю Дарнеллом.
Мадонна и Ахламалик Уильямс расстались этой весной. Сейчас певица проводит время с еще более молодым человеком-моделью, 23-летним Эндрю Дарнеллом, сообщает Kroonika со ссылкой на Page Six. Впервые пара появилась на публике вместе на Irving Plaza в Нью-Йорке. По словам источников, они приехали с группой друзей и танцевали всю ночь напролет.
„Мадонна и Эндрю Дарнелл, без сомнений, целовались“, - рассказывает источник. „Они не скрывали влечения друг к другу, целовались и обнимались за столом в течение всего вечера“. Это был не первый поцелуй между певицей и Дарнеллом. В прошлом месяце они позировали вместе для журнала Paper, и, судя по фотографиям, они не сдерживали себя.