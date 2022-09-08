КАДР | Поп-королева Мадонна закрутила роман с моделью на 40 лет младше себя

Мадонна и Ахламалик Уильямс расстались этой весной. Сейчас певица проводит время с еще более молодым человеком-моделью, 23-летним Эндрю Дарнеллом, сообщает Kroonika со ссылкой на Page Six. Впервые пара появилась на публике вместе на Irving Plaza в Нью-Йорке. По словам источников, они приехали с группой друзей и танцевали всю ночь напролет.

„Мадонна и Эндрю Дарнелл, без сомнений, целовались“, - рассказывает источник. „Они не скрывали влечения друг к другу, целовались и обнимались за столом в течение всего вечера“. Это был не первый поцелуй между певицей и Дарнеллом. В прошлом месяце они позировали вместе для журнала Paper, и, судя по фотографиям, они не сдерживали себя.