ФОТО | Смотри, с кем провел утро в Таллинне солист группы „Океан Ельзи“

Лидер группы, Святослав Вакарчук, уже несколько дней находится в Эстонии и успел насладиться прогулкой по Старому городу, а также принять участие в утренней пробежке вместе с бывшим президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

Подпись на фото - „Утренняя пробежка с Керсти сделана!“. Кальюлайд, помимо прочего, известна своей любовью к спорту.

27-летняя группа является неотъемлемой частью новой истории своей страны. Возникнув через три года после распада СССР, он прошел все важные этапы почти 30-летнего пути вместе с Украиной.

Сами украинцы называют песни этой группы саундтреками своей судьбы. С этими песнями люди знакомились, влюблялись, дружили, женились, а потом называли своих новорожденных дочерей Эльзой :), выходили на митинги, чтобы бороться за свои права, вели небывалые революции в борьбе за справедливость, а за последние 8 лет вел бои с оккупантами.



В настоящее время группа планирует несколько сольных концертов, чтобы поддержать страну, ведущую героическую оборонную борьбу с агрессором. Лидер группы, солист Святослав Вакарчук с первого дня полномасштабного вторжения России в Украину был на передовой, поддерживал бойцов в строжайших местах и ​​оказывал им необходимую волонтерскую помощь.

Денежные средства, полученные от концертов, направляются на гуманитарную помощь, особенно детям, пострадавшим от войны, а также на медицинские учреждения.



Визитная группа – это песни со специфической для Украины мелодией и одновременно мощное концертное впечатление исключительно в живом исполнении.