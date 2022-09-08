Дизайнер Артемий Лебедев разводится с женой, которая родила ему шестерых детей

„Важнейшая новость прошедшей недели заключается в том, что я развожусь. Это подробность моей личной жизни, которую вы должны знать в ближайшие 10 лет“, — иронизирует Лебедев.

Что конкретно стало причиной расставания с супругой Аленой Ивановой, он не уточнил. Несколько месяцев назад, беседуя с Ксенией Собчак, Артемий обмолвился, что был бы рад, если бы в России разрешили официальное многоженство. У супругов растут шестеро детей. Всего же у Лебедева, по собственному признанию, 10 детей от пяти разных женщин.

Как пишет StarHit, Алена Иванова является популярным дизайнером, а также преподавателем по рисунку. В СМИ много писали о том, что женщина была выгодной пассией для Артемия, так как ее сестра занимается распределением заказов от правительства Москвы. Именно это, по слухам, дало возможность Лебедеву стать партнером многих госпроектов и сделать себе громкое имя. Он занимался промышленным, графическим и городским дизайном.