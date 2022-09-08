Королева Елизавета II под медицинским наблюдением в Балморале. Принцы Чарльз и Уильям отправились к ней

Сын королевы принц Чарльз прибыл в Балморал, шотландскую резиденцию королевы и находится вместе с ней. Герцогиня Корнуольская также находится там, и герцог Кембриджский уже в пути, сообщает BBC.

Также в Балморал направляется принц Эндрю, принцесса Анна уже находится в Шотландии.

Внук королевы принц Гарри и его жена Меган также отправляются в замок Балморал в Шотландии, чтобы с королевой Елизаветой, сообщил Рейтер со ссылкой на их представителя.

Накануне 96-летняя королева отказалась от участия в Тайном совете министров правительства, заседание которого проходило по интернету, и врачи посоветовали ей отдохнуть.

Определенно есть неотложные опасения по поводу здоровья королевы - гораздо более явные, чем раньше, и без какой-либо ссылки на то, что речь идет только о трудностях с мобильностью, сообщает корреспондент Би-би-си по делам королевской семьи Шон Кохлан. С конца прошлого года королева страдала, как заявлял Букингемский дворец, от эпизодических проблем с мобильностью.

Тщательная формулировка нынешнего заявления дворца предполагает, что возможно, происходит что-то серьезное, говорит бывший королевский корреспондент Би-би-си Ричард Самнер.“Когда тебе 96 лет, конечно, ты не можешь рассчитывать на здоровье 25-летнего. Надеюсь, это мимолетный шторм, который можно преодолеть, но я думаю, что, судя по тщательной формулировке дворца, здесь, возможно, происходит что-то серьезное“, - сказал Ричард Самнер.

Премьер-министр Лиз Трасс заявила, что вся страна глубоко обеспокоена этой новостью.

„Мои помыслы и помыслы людей по всему Соединенному Королевству сейчас связаны с Ее Величеством Королевой и ее семьей“, - добавила она.

Лидер лейбористов сэр Кейр Стармер и первый министр Шотландии Никола Стерджен заявили, что глубоко обеспокоены новостью о состоянии здоровья Ее Величества.

Первый министр Уэльса Марк Дрейкфорд направил ей свои наилучшие пожелания от имени народа Уэльса.