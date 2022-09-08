Умер режиссер культового эротического фильма „Эммануэль“ Жюст Жакен

Жакен родился во французском городе Виши в 1940 году. Обрел известность, сняв в 1974 году экранизацию одноименной книги писательницы Эммануэль Арсан „Эммануэль“. Среди других работ кинематографиста - „История О“, „Мадам Клод“, „Любовник леди Чаттерлей“ и „Гвендолин“. Также известен как фотограф, его снимки печатались в Elle, Marie Claire, Vogue, Sunday Times и Harper’s Bazaar. В 2001 году вместе с женой он открыл галерею, где выставлял свои снимки.

Французский режиссер навсегда вошел в историю мирового кинематографа как создатель одного из первых эротических фильмов. Картина имеет большое значение для истории кинематографа, поскольку задала тон последующим фильмам этого жанра. На момент выхода фильм подвергся жесткой критике и цензуре тогдашним президентом Франции Жоржем Помпиду. Почти все откровенные эпизоды были вырезаны.

Ситуация изменилось, когда к власти пришел Жискар д’Эстен, он же мужчина исполнительницы главной роли Сильвии Кристель. Тогда во Франции была разрешена полная версия картины. Многие специально приезжали во Францию для того, чтобы только увидеть „Эммануэль“ без цензуры. В США фильму присвоили код „X“, что позволяло показывать его лишь в специальных кинотеатрах.