Культура
09.09.2022, 10:30

ФОТО | Гарри не смог попрощаться с бабушкой: принц приехал через час после объявления о смерти

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Kuninganna Elizabeth II ja prints Harry 2013. aastal Buckinghami palee rõdul.
Kuninganna Elizabeth II ja prints Harry 2013. aastal Buckinghami palee rõdul.
ФОТО: imago stock&people via www.imago-images.de | imago images/Parsons Media

За несколько часов до смерти королевы Елизаветы II была обнародована новость о том, что принц Гарри и его жена Меган отменили сегодняшние мероприятия в Лондоне. Принц немедленно отправился в Шотландию, чтобы побыть с членами семьи у своей бабушки, но прибыл в замок Балморал слишком поздно..

Принц Гарри прибыл в замок Балморал почти через полтора часа после того, как всему миру было объявлено о смерти его бабушки.

Вчера вечером в 18:30 по местному времени Букингемский дворец объявил, что скончался самый долгоправящий монарх Великобритании, проживший 96 лет. Гарри к тому моменту еще не прибыл в Шотландию.

Полетные записи показывают, что частный самолет герцога Сассекского все еще находился в воздухе на момент смерти королевы, прибыв в аэропорт Абердина всего через 15 минут после того, как BBC сообщила об этом. Журналисты и фотографы в замке Балморал увидели его через полчаса на заднем сиденье автомобиля. Принц был одет в черный костюм и выглядел очень изможденным.

Принц Гарри и королева Елизавета II были очень близки и, согласно источникам, оставались в тесном контакте после переезда Гарри в США. Британские СМИ окрестили его любимым внуком королевы.

По данным прессы, последний раз Елизавета и Гарри встречались в июне, когда в Великобритании праздновали восшествие королевы на престол. Там же Елизавета впервые познакомилась с дочерью Гарри Лилибет, которую назвали в ее честь.

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