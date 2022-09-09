ФОТО | Гарри не смог попрощаться с бабушкой: принц приехал через час после объявления о смерти

Принц Гарри прибыл в замок Балморал почти через полтора часа после того, как всему миру было объявлено о смерти его бабушки.

Вчера вечером в 18:30 по местному времени Букингемский дворец объявил, что скончался самый долгоправящий монарх Великобритании, проживший 96 лет. Гарри к тому моменту еще не прибыл в Шотландию.

Полетные записи показывают, что частный самолет герцога Сассекского все еще находился в воздухе на момент смерти королевы, прибыв в аэропорт Абердина всего через 15 минут после того, как BBC сообщила об этом. Журналисты и фотографы в замке Балморал увидели его через полчаса на заднем сиденье автомобиля. Принц был одет в черный костюм и выглядел очень изможденным.

Принц Гарри и королева Елизавета II были очень близки и, согласно источникам, оставались в тесном контакте после переезда Гарри в США. Британские СМИ окрестили его любимым внуком королевы.

По данным прессы, последний раз Елизавета и Гарри встречались в июне, когда в Великобритании праздновали восшествие королевы на престол. Там же Елизавета впервые познакомилась с дочерью Гарри Лилибет, которую назвали в ее честь.