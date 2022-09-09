ВИДЕО | Пугачева держит слово? Владимир Соловьев появился в эфире слегка побитый

Один из них был расположен под глазом, еще несколько – на носу и лбу. Российский Telegram-канал Baza пишет, что синяки у кремлевского „рупора“ могли появиться из-за спаррингов по „бесконтактному бою“, которые якобы состоялись на прошлой неделе. В Сети же предполагают, что каким-то образом руку к этому лицу пропаганды могла приложить в прямом или переносном смысле именно Пугачёва.