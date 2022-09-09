ФОТО | Ксении Собчак отрубили руку — но только в кино

„В свои грандиозные планы режиссер Степан Бурнашев решил меня тогда не посвящать, просто сказал сидеть на стуле в окружении якутских якудза и смотреть, как моя отрубленная самурайским мечом рука истекает кровью“, — написала Собчак.

Журналистка назвала якутский кинематограф „удивительным феноменом“ и примером для для России, как можно создавать независимые фильмы с минимальным бюджетом. Вместе с этим Собчак призналась, что не знает, какую роль в фильме сыграет эпизодическая сцена с ее участием.