09.09.2022, 13:00
ФОТО | Ксении Собчак отрубили руку — но только в кино(4)
ФОТО: Youtube
Телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале посоветовала поклонникам посмотреть фильм якутского режиссера Степана Бурнашева „Наша зима“. Она снялась в эпизодической роли, где „якудза“ отрубили ей руку.
„В свои грандиозные планы режиссер Степан Бурнашев решил меня тогда не посвящать, просто сказал сидеть на стуле в окружении якутских якудза и смотреть, как моя отрубленная самурайским мечом рука истекает кровью“, — написала Собчак.
Журналистка назвала якутский кинематограф „удивительным феноменом“ и примером для для России, как можно создавать независимые фильмы с минимальным бюджетом. Вместе с этим Собчак призналась, что не знает, какую роль в фильме сыграет эпизодическая сцена с ее участием.