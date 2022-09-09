09.09.2022, 16:20
Раймонд Паулс выступил против запрета российским артистам на въезд в страны Балтии(3)
ФОТО: Youtube
Российские деятели культуры не должны страдать из-за политической ситуации и закрытия въезда в страны Прибалтики, считает советский и латвийский композитор Раймонд Паулс.
Таким образом он отреагировал на новость о том, что с 19 сентября граждане России не смогут попасть на территории Эстонии, Латвии, Литвы и Польши, отмечает Общественная служба новостей.
„Всё равно, что я скажу — на меня нападут и с одной стороны, и с другой. Я за то, чтобы артисты спокойно могли ехать через границу и могли выступать. Остальное меня не волнует. К сожалению, это ушло. Хорошо началось в советское время когда-то, но конец как был, так был. Там уже решали все деньги“, — заметил Паулс.