Раймонд Паулс выступил против запрета российским артистам на въезд в страны Балтии

„Всё равно, что я скажу — на меня нападут и с одной стороны, и с другой. Я за то, чтобы артисты спокойно могли ехать через границу и могли выступать. Остальное меня не волнует. К сожалению, это ушло. Хорошо началось в советское время когда-то, но конец как был, так был. Там уже решали все деньги“, — заметил Паулс.