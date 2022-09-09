Иногда они возвращаются! Netflix перезапускает „Телепузиков“

В программе покажут уже полюбившихся персонажей — Тинки-Винки, Дипси, Ля-Ля и По, а также их взаимодействие с окружающим миром. Рассказчиком станет Титус Берджесс. Актер известен по работе в проектах: „Чудотворцы“, „Хорошая борьба“, „Семейка Аддамс“.

Оригинальный сериал „Телепузики“ выходил на телеканале BBC с 1997 по 2001 год. Авторы идеи — Энн Вуд и Энди Дэвенпорт. Сериал рассказывал о жизни вымышленных существ с антенной на голове и телевизором на животе.

Проект не раз сталкивался с критикой. В 1999 году американский пастор Джерри Фалуэлл заявил, что в сериале присутствует ЛГБТ-пропаганда. Он апеллировал к тому, что персонаж Тинки-Винки носил сумочку, был фиолетового цвета, а его антенна формы треугольника. По мнению пастора, фиолетовый цвет и треугольник — символы гей-прайда.