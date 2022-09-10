С Данилы Козловского требуют крупный долг(3)
Актер Данила Козловский до сих пор не выплатил крупную сумму за квартиру, которую купил в Басманном районе Москвы. Об этом сообщает StarHit.
Несколько лет назад артист приобрел апартаменты, которые располагаются по улице Машкова. Сейчас стоимость недвижимости в доме начинается от 650 тыс. евро. В прошлом году компания-застройщик обанкротилась, после чего был назначен конкурсный управляющий, который должен взыскать долги с жильцов элитного ЖК.
Квартира Козловского располагается в историческом здании 1870 года, которое отреставрировали и модернизировали. Точная стоимость недвижимости актера не называется, однако он должен выплатить сумму в ближайшее время.
Первая квартира артиста в Москве располагается особняке XIX века на Тверской улице. Козловский не раз говорил, что он поклонник исторических зданий.