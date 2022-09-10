С Данилы Козловского требуют крупный долг

Несколько лет назад артист приобрел апартаменты, которые располагаются по улице Машкова. Сейчас стоимость недвижимости в доме начинается от 650 тыс. евро. В прошлом году компания-застройщик обанкротилась, после чего был назначен конкурсный управляющий, который должен взыскать долги с жильцов элитного ЖК.