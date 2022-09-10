„Неуместно“: Король Карл III попросил Меган Маркл не приезжать на похороны Елизаветы II(10)
Королева Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Ее сын Чарльз, взявший титулованное имя Карл III, попросил принца Гарри посетить церемонию погребения без Меган Маркл, — пишет „СтарХит“.
Как сообщает источник, сын Чарльза и Дианы, принц Гарри, узнав о трагическом событии, намеревался вместе с женой Меган Маркл отправиться в Балморал. Однако отец не хочет видеть невестку на значимом для семьи событии. По его мнению, в замке будут не рады актрисе.
„Чарльз сказал Гарри, что для Меган было бы неправильно или неуместно находиться в Балморале в такое глубоко печальное время“, — поделился инсайдер.
Чтобы проститься с бабушкой, принцу Гарри пришлось искать собственный самолет. Ему отказали в посадке на борт авиалайнера. При этом остальные члены королевской семьи (принцы Уильям, Эдуард и Эндрю) отправились в Шотландию на воздушном судне ВВС Великобритании.
Незадолго до смерти королевы 41-летняя Меган Маркл заявила, что не хочет поддерживать связь с принцем Чарльзом. Терпение отца Гарри лопнуло, и он обратился к юристам, чтобы подать в суд на бывшую актрису и привлечь ее к ответственности.