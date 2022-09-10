В Японии начали продавать газировку со вкусом жареных пельменей

Говорят, что когда открываешь бутылку этой газировки, сразу чувствуешь резкий запах. Его можно описать как смесь чили, уксуса, соевого соуса, чеснока и имбиря. Запах настолько сильный, что производитель напитка советует открывать бутылку на открытом воздухе. Судя по всему, создатели этого напитка хотели максимально точно воспроизвести вкус и аромат гёдза, а еще и вызвать у людей любопытство с помощью агрессивного маркетинга. Их план сработал: за три года на рынка напиток приобрёл статус культового.