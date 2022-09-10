В Японии начали продавать газировку со вкусом жареных пельменей
Газированная вода со вкусом пельменей — вероятно, самый странный безалкогольный напиток, который только можно придумать, — поглагает Crispy. Но японский производитель прохладительных напитков Nagai Garden, видимо, считает иначе.
Компания выпустила газировку со вкусом пельменей гёдза. Традиционные жареные пельмени гёдза являются одним из основных продуктов японской кухни.
Говорят, что когда открываешь бутылку этой газировки, сразу чувствуешь резкий запах. Его можно описать как смесь чили, уксуса, соевого соуса, чеснока и имбиря. Запах настолько сильный, что производитель напитка советует открывать бутылку на открытом воздухе. Судя по всему, создатели этого напитка хотели максимально точно воспроизвести вкус и аромат гёдза, а еще и вызвать у людей любопытство с помощью агрессивного маркетинга. Их план сработал: за три года на рынка напиток приобрёл статус культового.
Выпить „сидр гёдза“— нечто вроде большой жертвы или подвига, и чаще всего люди развлекаются этим в компании друзей. Смельчаки-дегустаторы обычно заявляют, что это самая отвратительная газировка, которую они когда-либо пробовали. Запах сравнивают с несвежим запахом изо рта. Кто-то говорит, что чесночный и имбирный вкус пельменей „бьет в горло“ и пить это невозможно.