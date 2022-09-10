Умер художник-мультипликатор Владимир Вышегородцев, работавший над „Простоквашино“ и „Добрыней Никитичем“

Как сообщил портал „Вокруг ТВ“, ссылаясь на шеф-редактора киностудии „Союзмультфильм“ Сергея Капкова, Вышегородцев умер 9 сентября от сердечного приступа. В момент смерти мультипликатор находился в больнице.

Владимир Вышегородцев родился 19 июня 1950 года. Заслуженный художник РФ. В 1969 году он онончил Архитектурно-строительный техникум в Москве, а в 1975 году — курсы творческих работников Гостелерадио СССР. В период с 1975 по 1978 годы работал мультипликатором на студии „Мульттелефильм“ Творческого объединения „Экран“, а с 1978 по 1999 годы — на киностудии „Союзмультфильм“.

Зрителю Владимир Вышегородцев известен по мультфильмам „Леопольд и золотая рыбка“, „Каникулы в Простоквашино“, „Зима в Простоквашино“, „Котенок по имени Гав“ (выпуск 4), „Пес в сапогах“, „Зима в Простоквашино“ „Добрыня Никитич и Змей Горыныч“ и многим другим. Всего же мультипликатор поучаствовал в около 60 проектах.