В России опять оскорблены верующие. На этот раз их обидела Клава Кока

Поводом для проверки стали жалобы на недавний концерт звезды во Владивостоке, который проходил в честь Дня знаний на центральной площади города.

Некоторых слушателей смутило, что песни с нецензурной лексикой и упоминанием алкоголя звучали у церкви. Жалобы родителей поддержал местный Минкульт.

Мимо этого не смогла пройти Мария Шукшина. В своем Telegram-канале она опубликовала обращение подписчицы, которая рассказала, что происходило на выступлении.

Подписчица отметила, что концерт с выступлением Клавы Коки проходил в присутствии мэра города. „Центральная площадь, справа в 100 метрах расположена администрация города, на которой гордо развивается флаг Российской Федерации. Слева — прямо на самой площади стоит православный храм, украшая город своими золотыми куполами и крестами“, — рассказала женщина, добавив, что в песнях Коки были „отборные маты“ и звучала строчка „забери меня пьяную домой“.

Активистка считает, что такие песни „направлены на развращение, обесчеловечивание людей, детей“. „Такими концертами, такими певицами и певцами, актерами убивают самое важное — веру. Она хрупкая у детей — вы же знаете. Невообразимо, жестоко, зверски, так по живому“, — заключила автор письма.