„Обнаглела“: Соседов призвал „перекрыть кислород“ деятельности Лаймы Вайкуле в России

Он напомнил, что певица обрела популярность именно на российской эстраде. Соседов призвал Вайкуле „помолчать“ и пожаловался, что „бессовестная европейка“ продолжает вести в России бизнес.

„Лайме, которую я называю лайкой, конечно, надо дать от ворот поворот. Закрыть к черту ее бизнес. Закрыть въезд, и пусть она чахнет в своей Латвии, выступает в латвийских деревнях для коров и буренок – людей там почти нет“, — разошёлся не на шутку критик.