Шоубиз
11.09.2022, 11:09

„Обнаглела“: Соседов призвал „перекрыть кислород“ деятельности Лаймы Вайкуле в России

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Соседов
Соседов
ФОТО: Youtube

Раскрутившийся в последнее время критик, а теперь и телеведущий Сергей Соседов в разговоре с PROZvezd призвал „перекрыть кислород“ деятельности певицы Лаймы Вайкуле в России.

„Лайме я бы перекрыл кислород. Лайма обнаглела и потеряла берега. Возомнила себя какой-то европейской певицей“, — высказался Соседов.

Он напомнил, что певица обрела популярность именно на российской эстраде. Соседов призвал Вайкуле „помолчать“ и пожаловался, что „бессовестная европейка“ продолжает вести в России бизнес.

„Лайме, которую я называю лайкой, конечно, надо дать от ворот поворот. Закрыть к черту ее бизнес. Закрыть въезд, и пусть она чахнет в своей Латвии, выступает в латвийских деревнях для коров и буренок – людей там почти нет“, — разошёлся не на шутку критик.

Что именно так рассердило Сергея, издание не уточняет.

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