„Обнаглела“: Соседов призвал „перекрыть кислород“ деятельности Лаймы Вайкуле в России(20)
Раскрутившийся в последнее время критик, а теперь и телеведущий Сергей Соседов в разговоре с PROZvezd призвал „перекрыть кислород“ деятельности певицы Лаймы Вайкуле в России.
„Лайме я бы перекрыл кислород. Лайма обнаглела и потеряла берега. Возомнила себя какой-то европейской певицей“, — высказался Соседов.
Он напомнил, что певица обрела популярность именно на российской эстраде. Соседов призвал Вайкуле „помолчать“ и пожаловался, что „бессовестная европейка“ продолжает вести в России бизнес.
„Лайме, которую я называю лайкой, конечно, надо дать от ворот поворот. Закрыть к черту ее бизнес. Закрыть въезд, и пусть она чахнет в своей Латвии, выступает в латвийских деревнях для коров и буренок – людей там почти нет“, — разошёлся не на шутку критик.
Что именно так рассердило Сергея, издание не уточняет.