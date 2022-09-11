Дмитрий Колдун сообщил о неизлечимом недуге

„У меня есть разные редкие дела, они скорее приобретенные. Например, у меня тиннитус. Это травма уха, я на левое ухо практически не слышу. Однажды меня пригласили на проект, где надо было пострелять из танкового пулемета. И не сказали, что из таких крупнокалиберных оружий нужно стрелять с открытым ртом, чтобы была компенсация давления. А я не знал, у меня заложило ухо и после этого еще выступал в какой-то военной части. Случился резкий перепад давления в ушной раковине. Если вовремя не вылечить, — смерть клеток слуховых рецепторов. С тех пор у меня постоянно шумит в ухе. Мне приходится слушать других музыкантов, чтобы понять, хорошо ли сведен трек: сам я уже неадекватно воспринимаю музыку. Это не лечится“, — поделился вокалист.