Дмитрий Колдун сообщил о неизлечимом недуге(5)
Победитель „Фабрики звезд-6“ страдает от тяжелого недуга. Справится с симптомами не удается, а потому певец смирился и научился жить с нарушением слуха, — сочувствует „СтарХит“.
Дмитрий Колдун признался, что давно мучается от постоянного гула в ушах. Недуг стал следствием неосторожного обращения с оружием. Сейчас 37-летнему артисту приходится тяжело, ведь профессия обязывает обладать идеальным слухом. Но со временем звезда научился справляться с физическим расстройством.
„У меня есть разные редкие дела, они скорее приобретенные. Например, у меня тиннитус. Это травма уха, я на левое ухо практически не слышу. Однажды меня пригласили на проект, где надо было пострелять из танкового пулемета. И не сказали, что из таких крупнокалиберных оружий нужно стрелять с открытым ртом, чтобы была компенсация давления. А я не знал, у меня заложило ухо и после этого еще выступал в какой-то военной части. Случился резкий перепад давления в ушной раковине. Если вовремя не вылечить, — смерть клеток слуховых рецепторов. С тех пор у меня постоянно шумит в ухе. Мне приходится слушать других музыкантов, чтобы понять, хорошо ли сведен трек: сам я уже неадекватно воспринимаю музыку. Это не лечится“, — поделился вокалист.
Также исполнитель хита „Дай мне силу“ часто делает чекап организма, так как у него может проявиться аутоиммунное заболевание, от которого скончался отец Дмитрия. „Сдаю анализы постоянно. У меня не очень хорошая история. Отец болел системной красной волчанкой, поэтому приходится проверяться. Это редкое генетическое заболевание. Плюс ко всему, мужчины болеют гораздо реже женщин. Это что-то сродни ВИЧ: чтобы болезнь не прогрессировала, нужно подавить иммунитет. У него получилось так: он заболел сначала волчанкой, потом подхватил пневмонию. И все, из этого замкнутого круга он не смог выбраться. В течении пары месяцев его не стало“, — рассказал певец в эфире передачи „Секрет на миллион“ на НТВ.