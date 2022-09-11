Сергей Лазарев намекнул на завершение творческой карьеры

„Меняется все, потому что дети растут, уже хочется больше времени проводить дома, в семейном кругу и посвящать больше времени себе. Первую половину жизни мы рвемся заработать какие-то бонусы, как-то реализоваться, утвердиться“, — отметил Лазарев.

Он напомнил, что в следующем году ему исполнится 40 лет. „Половина жизни уже прожита“, считает Лазарев. Певец отметил, что за это время ему удалось добиться успеха и самореализоваться. Теперь, по мнению звезды, ему следует уделять больше времени друзьям и семье, которыми он „пожертвовал“ ради достижения своей цели.