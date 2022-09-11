Спецприз Венецианского кинофестиваля получил режиссер, сидящий за решеткой

Главный приз фестиваля — „Золотой лев“ — неожиданно для всех достался не художественному, а документальному фильму. „Вся красота и кровопролитие“ режиссера Лоры Пойтрас рассказывает о борьбе фотографа и активистки Нэн Голдин с фармацевтической корпорацией Purdue Pharma, главным „спонсором“ опиоидного кризиса в Америке. Жертвой корпорации стала и сама героиня фильма, честно рассказавшая о своей зависимости от болеутоляющих препаратов. Это не первая большая награда Пойтрас: в 2015 году она уже получила „Оскар“ за фильм об Эдварде Сноудене.

Гран-при жюри у режиссера картины „Сент-Омер“ Элис Диоп. Это художественный фильм о судебном процессе над молодой женщиной, обвиняемой в убийстве своей полуторагодовалой дочери, которую она оставила на пляже во время прилива.

Лауреатом „Серебряного льва“ за лучшую режиссуру стал любимец кинокритиков Лука Гуаданьино: его новая картина „Целиком и полностью“, события которой разворачиваются в 80-х годах прошлого века, рассказывает историю молодой девушки, страдающей каннибализмом. И это не единственная награда фильма: исполнительница главной роли Тейлор Расселл получила премию Марчелло Мастроянни как лучшая молодая актриса. А вот составивший ей компанию в кадре Тимоти Шаламе остался без премии — ну если не считать неофициального звания самого смелого модника на красной дорожке.

Приз за лучший сценарий у Мартина МакДона за „Банши Инишерина“: по мнению экспертов „Кинопоиска“, это виртуозная черная комедия с особенно грустным Колином Фарреллом. Которого наверняка развеселил кубок Вольпи за лучшую мужскую роль.

А кубок Вольпи за лучшую женскую роль забрала Кейт Бланшетт за драму „Тар“ — вымышленную историю о первой женщине-дирижере Берлинского оркестра.

Специальный приз жюри отправится иранскому кинорежиссеру Джафару Панахи за его новый фильм „Без медведей“. Режиссер в Венеции быть не мог по уважительным причинам: в июле этого года он был арестован на родине.