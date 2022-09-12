Галкин анонсировал концерт в Санкт-Петербурге

Артист отметил, что отправится в тур по Соединенным Штатам весной следующего года — с 3 по 25 марта. Для него Галкин написал новую сольную программу. Кроме Санкт-Петербурга юморист планирует выступить в Далласе, Хьюстоне, Вашингтоне, Нью-Йорке, Сан-Франциско и Лос-Анджелесе.

Напомним, что недавно Галкин рассказал подписчикам соцсетей, что отдыхает в Новой Зеландии. Он отметил, что каждый приезд в эту страну для него незабываем. Юморист поблагодарил местных жителей за теплый прием.