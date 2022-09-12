ВИДЕО | „Ленинград“ оскандалился на юбилее Москвы

„Вчера приснился сон прекрасный: // Москва сгорела целиком. // Пожар на площади на Красной, // И тлеет бывший Избирком“, — поется в композиции.

Затем в песне, содержащей нецензурные слова, повествуется о „сгоревших“ политиках, оппозиционерах, сотрудниках ОМОН и полицейских.

При этом „Лениград“ заработал на концерте порядка 2 млн евро.

Естественно, такой казус не остался незамеченным. Глава движения „Ветераны России“ Ильдар Резяпов (который в последнее время стал одним из главных „стукачей“) заявил, что необходимо привлечь к ответственности всех причастных к событию — и Сергея Шнурова, и организаторов.

„Концерт группы „Ленинград“ в „Лужниках“ и исполненная песня о сгоревшей Москве — это проплаченное пятой колонной мероприятие, спланированная культурная и информационная диверсия“, — негодует Резяпов.

По его словам, фронтмен рок-коллектива пропагандирует ненормативную лексику, чем „оскверняет культурное пространство страны“. Кроме того, в песне о сгоревшей Москве создатели, считает Резяпов, „четко обозначили, как ненавидеть Москву и чего желать людям в регионах“.

„Шнур-хайпожор и матерщинник, надеюсь, что в этот раз он не выйдет сухим из воды!“ — предположил общественник.

Помимо обращений в Генпрокуратуру и СК России, Резяпов написал в администрацию президента и Госдуму, чтобы те посодействовали проведению проверок. Он считает, что всех причастных к концерту необходимо привлечь к ответственности, а после — внезапно „мобилизовать в первых рядах на фронт“.