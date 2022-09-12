ВИДЕО | „Ленинград“ оскандалился на юбилее Москвы(1)
На праздновании 875-летия Москвы группа „Ленинград“ выступила на стадионе „Лужники“ с песней „Москва, по ком звонят твои колокола?“ В ней Сергей Шнуров поет о своем сне, в котором столица „сгорела“ вместе с чиновниками.
„Вчера приснился сон прекрасный: // Москва сгорела целиком. // Пожар на площади на Красной, // И тлеет бывший Избирком“, — поется в композиции.
Затем в песне, содержащей нецензурные слова, повествуется о „сгоревших“ политиках, оппозиционерах, сотрудниках ОМОН и полицейских.
При этом „Лениград“ заработал на концерте порядка 2 млн евро.
Естественно, такой казус не остался незамеченным. Глава движения „Ветераны России“ Ильдар Резяпов (который в последнее время стал одним из главных „стукачей“) заявил, что необходимо привлечь к ответственности всех причастных к событию — и Сергея Шнурова, и организаторов.
„Концерт группы „Ленинград“ в „Лужниках“ и исполненная песня о сгоревшей Москве — это проплаченное пятой колонной мероприятие, спланированная культурная и информационная диверсия“, — негодует Резяпов.
По его словам, фронтмен рок-коллектива пропагандирует ненормативную лексику, чем „оскверняет культурное пространство страны“. Кроме того, в песне о сгоревшей Москве создатели, считает Резяпов, „четко обозначили, как ненавидеть Москву и чего желать людям в регионах“.
„Шнур-хайпожор и матерщинник, надеюсь, что в этот раз он не выйдет сухим из воды!“ — предположил общественник.
Помимо обращений в Генпрокуратуру и СК России, Резяпов написал в администрацию президента и Госдуму, чтобы те посодействовали проведению проверок. Он считает, что всех причастных к концерту необходимо привлечь к ответственности, а после — внезапно „мобилизовать в первых рядах на фронт“.