12.09.2022, 20:48
Ирина Аллегрова поскандалила с журналистами после вечера памяти Кобзона
ФОТО: Youtube
Певица Ирина Аллегрова довольно резко отреагировала на желание журналистов побеседовать с ней после вечера памяти Иосифа Кобзона в Кремле. Об этом сообщает Prozvezd.
Представители СМИ пытались спросить у Аллегровой, как она сохраняет костюмы для выхода на сцену в хорошем состоянии - на концерте она выступала в камзоле, в котором уже была замечена несколько лет назад. Однако вместо этого артистка начала критиковать журналистов. Одному из них она заявила, что не станет отвечать на вопросы, поскольку он представляет телеканал НТВ.
„Тебя послать матом или как?“ - сказала Аллегрова журналисту, пытавшемуся задать вопрос.
Исполнительница довольно быстро покинула Кремль и не стала общаться со СМИ.