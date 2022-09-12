Кейт Миддлтон рассказала о трогательных словах сына Луи после новости о смерти Елизаветы ІІ
В сети 4-летнего принца Луи, младшего сына Кейт Миддлтон и принца Уильяма, знают как харизматичного и обаятельного ребенка с очень выразительной мимикой. Однако когда малыш узнал о смерти прабабушки, королевы Великобритании Елизаветы ІІ, то отреагировал очень взрослыми и трогательными словами, — пишет „Обозреватель“.
Их озвучила новоиспеченная принцесса Уэльская, когда вместе со своим супругом, а также принцем Гарри и Меган Маркл выходила за ворота Виндзорского замка, чтобы осмотреть цветы, открытки и плакаты от скорбящих по королеве британцев. Тогда же Кейт Миддлтон пообщалась с народом и ответила на волнующие их вопросы, сообщает Daily Mail.
С улыбкой и печалью в глазах принцесса Уэльская сообщила, что ее младший сын, узнав о кончине королевы, произнес: „По крайней мере бабушка сейчас с прадедушкой“.
Как отмечают интернет-пользователи, это именно те слова, которыми утешают себя все британцы после трагического известия.
Напомним, супруг Елизаветы II, принц Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский, умер 9 апреля 2021 года, за 2 месяца до своего столетия. Королевская чета прожила в статусе семьи 74 года. После прощания с любимым правительница заметно реже начала появляться на публике.