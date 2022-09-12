Основатель „Агаты Кристи“ Вадим Самойлов проиграл выборы в Свердловской области

Самойлов, выходец из Асбеста, баллотировался в округе № 15 как самовыдвиженец. По данным регионального избиркома, за музыканта проголосовали только 208 человек.

Выборы в округе выиграл представитель КПРФ Евгений Шабанов, за которого отдали 366 голосов. За кандидата-самовыдвиженца Елену Мурину, занявшую второе место, проголосовали 230 человек.

Вадим Cамойлов активно поддерживает политику президента РФ и партии „Единая Россия“. Он выступает за войну в Украине и участвует в концертах для сбора гуманитарной помощи жителям Донбасса.

В октябре 2021 года во время выступления в „Ельцин-центре“ в Екатеринбурге Самойлов обвинил сотрудников музея в „антигосударственной контрпропаганде“, а также оскорбил ЛГБТ-людей.