Шоубиз
12.09.2022, 16:00

Российская полиция проверяет Ксению Собчак на гей-пропаганду

 
К. Собчак
К. Собчак
ФОТО: Youtube

Полиция Москвы начала проверку одного из каналов Ксении Собчак по статье КоАП о гей-пропаганде, сообщил РИА „Новости“ источник в правоохранительных органах.

Ксения Собчак сообщила в своем телеграм-канале, что, предположительно, полиция проверяет ее Youtube-канал, на котором вышло интервью теннисистки Дарьи Касаткиной, недавно совершившей каминг-аут. По словам Собчак, жалобу написал „очень бдительный и очень разгневанный гражданин по фамилии Солдатов“.

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