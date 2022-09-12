Российская полиция проверяет Ксению Собчак на гей-пропаганду

Ксения Собчак сообщила в своем телеграм-канале, что, предположительно, полиция проверяет ее Youtube-канал, на котором вышло интервью теннисистки Дарьи Касаткиной, недавно совершившей каминг-аут. По словам Собчак, жалобу написал „очень бдительный и очень разгневанный гражданин по фамилии Солдатов“.