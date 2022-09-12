12.09.2022, 16:00
Российская полиция проверяет Ксению Собчак на гей-пропаганду
ФОТО: Youtube
Полиция Москвы начала проверку одного из каналов Ксении Собчак по статье КоАП о гей-пропаганде, сообщил РИА „Новости“ источник в правоохранительных органах.
Ксения Собчак сообщила в своем телеграм-канале, что, предположительно, полиция проверяет ее Youtube-канал, на котором вышло интервью теннисистки Дарьи Касаткиной, недавно совершившей каминг-аут. По словам Собчак, жалобу написал „очень бдительный и очень разгневанный гражданин по фамилии Солдатов“.