Новым ведущим шоу „Звезды сошлись“ стал Иосиф Пригожин. Но уже думает об уходе(1)
Едва став новым соведущим Леры Кудрявцевой, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что может уйти из программы „Звезды сошлись“. Этим он поделился в беседе с Blitz+.
Продюсер рассказал, что на съемках сильно нервничал и делал все сугубо по сценарию. Пригожин отметил, что у него есть свои идеи, которые он не осмеливается предлагать. „Был один нюанс, который я, если бы как ведущий имел бы сделать, — я бы сделал. Но со своим уставом в чужой монастырь не ходят. Не могу раскрывать нюансы программы до выхода“, — рассказал продюсер.
Пригожин отметил, что, выступая в качестве ведущего, желает помогать гостям проекта решать конфликты, а не усугублять их. В ином случае он бы не хотел принимать участие в программе.
„В моем понимании ток-шоу – это поиск истины. Мы заходим в тему, в ней есть обстоятельства, и мы должны решить и помочь, примирить, а не просто покричать. Не разжигать, а помогать. Если не получится помогать, то я участвовать в какой-то период времени не буду. Но я думаю, что такая же цель и у Леры Кудрявцевой», — заключил продюсер.