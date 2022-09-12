Новым ведущим шоу „Звезды сошлись“ стал Иосиф Пригожин. Но уже думает об уходе

Продюсер рассказал, что на съемках сильно нервничал и делал все сугубо по сценарию. Пригожин отметил, что у него есть свои идеи, которые он не осмеливается предлагать. „Был один нюанс, который я, если бы как ведущий имел бы сделать, — я бы сделал. Но со своим уставом в чужой монастырь не ходят. Не могу раскрывать нюансы программы до выхода“, — рассказал продюсер.

Пригожин отметил, что, выступая в качестве ведущего, желает помогать гостям проекта решать конфликты, а не усугублять их. В ином случае он бы не хотел принимать участие в программе.

„В моем понимании ток-шоу – это поиск истины. Мы заходим в тему, в ней есть обстоятельства, и мы должны решить и помочь, примирить, а не просто покричать. Не разжигать, а помогать. Если не получится помогать, то я участвовать в какой-то период времени не буду. Но я думаю, что такая же цель и у Леры Кудрявцевой», — заключил продюсер.