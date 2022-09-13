95-летнюю Джину Лоллобриджиду госпитализировали с переломом бедра

95-летняя кинозвезда сломала бедро и будет прооперирована. Состояние звезды фильмов „Фанфан-Тюльпан“ и „Собор Парижской Богоматери“ не вызывает опасения у врачей.

Стоит напомнить, что Лоллобриджида баллотируется в верхнюю палату парламента страны на выборах в сентябре. Лоллобриджида выдвинулась от политического образования „Суверенная и народная Италия“ и проходила вне списка. Выборы в итальянский парламент пройдут 25 сентября.