Шоубиз
13.09.2022, 10:26

95-летнюю Джину Лоллобриджиду госпитализировали с переломом бедра

 
Gina Lollobrigida
Gina Lollobrigida
ФОТО: MPIFS/Capital Pictures

Итальянская актриса Джина Лоллобриджида госпитализирована после падения дома. Об этом сообщает агентство Ansa.

95-летняя кинозвезда сломала бедро и будет прооперирована. Состояние звезды фильмов „Фанфан-Тюльпан“ и „Собор Парижской Богоматери“ не вызывает опасения у врачей.

Стоит напомнить, что Лоллобриджида баллотируется в верхнюю палату парламента страны на выборах в сентябре. Лоллобриджида выдвинулась от политического образования „Суверенная и народная Италия“ и проходила вне списка. Выборы в итальянский парламент пройдут 25 сентября.

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