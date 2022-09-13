Режиссер Филипп Лось уволен из Русского театра. Он намерен обращаться в суд(40)
В связи со скандалом, который вызвала публикация художественного руководителя Русского театра Эстонии Филлиппа Лося в фейсбуке (подробнее здесь), руководство театра в лице директора Светланы Янчек приняло решение расторгнуть с ним действующий договор.
„Повод для увольнения – утверждение Светланы Янчек, что моя публикация в ФБ, вызвавшая общественный резонанс и бурную дискуссию в СМИ, цитирую дословно, „стала причиной недоверия к Русскому театру со стороны общественности, более того, поставила под угрозу само существование и финансирование Русского театра, - объясняет ситуацию Лось в интервью Delfi. - Я считаю оскорбительным по отношению ко мне и к моей работе в течение пяти лет в качестве художественного руководителя Русского театра такие действия госпожи Янчек и такую формулировку“.
„Решение об увольнении было принято непросто, но очевидно, что оно было необходимо, - комментирует Delfi свое решение директор. - Своими выступлениями в социальных медиа, которые продолжаются, Филипп Лось наносит вред репутации театра и провоцирует крайне негативное отношение к самому факту существования Русского театра в Эстонии“.
По ее словам, Фиилпп Лось был приглашен в Эстонию как художественный руководитель Русского театра и в общественном сознание он – первое лицо нашего театра. „Даже предварив свои публикации фразой „меня, как еврея, приехавшего из России“, он не перестает быть художественным руководителем единственного в стране Русского театра, а его высказывания неизбежно соотносятся с позицией Русского театра“, - утверждает она.
Однако Филипп Лось не согласен с таким решением.
„За время работы я сделал многое для того, чтобы все зрители Эстонии любили, ценили и уважали наш театр. Я уверен, что за эти годы репутация театра в глазах общественности изрядно окрепла, а экономические показатели выросли практически вдвое, - говорит он. - Я уверен, что в свободной демократической стране руководитель театра не имеет права на подобные действия, особенно если он так озабочен сохранением репутации Русского театра в глазах зрителя“.
„Никто не может запретить человеку иметь собственное мнение, в одной из передач ERR Лось сказал, что задача художника в том и состоит, чтобы обращать внимание общества на острые вопросы современности. У Филиппа Лося как у художника была возможность откликаться на самые болезненные вопросы истории и самые животрепещущие вопросы современности в своем творчестве на сцене, как это делают театральные люди во всем мире, и не только театральные, добиваясь и громкого резонанса, и влияния на общественное сознание, — казалось бы вторит уволенному режиссеру Светлана Янчек. Однако добавляет. - Но он выбрал сомнительный способ декларировать свои взгляды в социальных сетях и сделал это в оскорбительной для многих форме. Заметим, что большая часть комментариев и сама полемика развернулись не вокруг личности Филиппа Лося и его высказываний, а вокруг Русского театра, в особенности в эстонских СМИ“.
„Внутри театра ситуация также накалилась, и актерский коллектив недвусмысленно дал понять, что сегодня значение Филиппа Лося как творческой единицы не идет ни в какое сравнение с тем вредом, который он театру наносит“, - подытоживает Светлана Янчек свою мысль.
Однако у режиссера иное мнение. На вопрос корреспондента RusDelfi, что он намерен делать дальше, Лось ответает:
„Я намерен оспаривать это неправомочное решение в судебном порядке. Очень рассчитываю на общественную поддержку со стороны всех друзей и поклонников Русского театра Эстонии“.
Его бывшее руководство тем временем призывает всех участников конфликта сохранять спокойствие:
„Это решение руководства направлено не против Филиппа Лося как частного лица, имеющего свои убеждения, оно направлено на сохранение мира в коллективе, добрых отношений с эстонскими коллегами по цеху и самой культурной институции „Русский театр“, одной из задач которой является поддержание диалога между общинами, поиск согласия и гармонии в обществе“.
30 августа в своем фейсбуке тогдашний художественный руководитель Русского театра Филипп Лось, говоря о том, как ограничивают граждан РФ в Эстонии, опубликовал пост о том, что холокост начинался с практически невинных и почти легитимных изменений в обществе (пост доступен ЗДЕСЬ). Пост вызвал волну критики со стороны политиков. Депутат Европарламента от Партии реформ Урмас Паэт даже предложил руководству Русского театра немедленно разорвать контракт с Лосем, а МВД - аннулировать вид на жительство гражданина России в Эстонии. Контракт Филиппа Лося в качестве худрука театра истек 5 сентября. 12 сентября он был уволен и с должности режиссера-постановщика.