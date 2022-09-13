Режиссер Филипп Лось уволен из Русского театра. Он намерен обращаться в суд

„Повод для увольнения – утверждение Светланы Янчек, что моя публикация в ФБ, вызвавшая общественный резонанс и бурную дискуссию в СМИ, цитирую дословно, „стала причиной недоверия к Русскому театру со стороны общественности, более того, поставила под угрозу само существование и финансирование Русского театра, - объясняет ситуацию Лось в интервью Delfi. - Я считаю оскорбительным по отношению ко мне и к моей работе в течение пяти лет в качестве художественного руководителя Русского театра такие действия госпожи Янчек и такую формулировку“.

„Решение об увольнении было принято непросто, но очевидно, что оно было необходимо, - комментирует Delfi свое решение директор. - Своими выступлениями в социальных медиа, которые продолжаются, Филипп Лось наносит вред репутации театра и провоцирует крайне негативное отношение к самому факту существования Русского театра в Эстонии“.

По ее словам, Фиилпп Лось был приглашен в Эстонию как художественный руководитель Русского театра и в общественном сознание он – первое лицо нашего театра. „Даже предварив свои публикации фразой „меня, как еврея, приехавшего из России“, он не перестает быть художественным руководителем единственного в стране Русского театра, а его высказывания неизбежно соотносятся с позицией Русского театра“, - утверждает она.

Однако Филипп Лось не согласен с таким решением.

„За время работы я сделал многое для того, чтобы все зрители Эстонии любили, ценили и уважали наш театр. Я уверен, что за эти годы репутация театра в глазах общественности изрядно окрепла, а экономические показатели выросли практически вдвое, - говорит он. - Я уверен, что в свободной демократической стране руководитель театра не имеет права на подобные действия, особенно если он так озабочен сохранением репутации Русского театра в глазах зрителя“.