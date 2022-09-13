Бари Алибасов опять попал в больницу, ему требуется операция

По словам Политова, хирургическое вмешательство потребовалось из-за множества факторов. „Это связано и с недавним неудачным падением, и с более ранними выкрутасами, когда Бари Каримович пытался перепрыгнуть через барабаны... Не переживайте, операция быстрая, и потом его сразу отпустят домой буквально с операционного стола“, — сообщил Политов.