13.09.2022, 13:15
Бари Алибасов опять попал в больницу, ему требуется операция(1)
ФОТО: Youtube
Бари Алибасов был госпитализирован в больницу. Об этом рассказал солист группы „На-На“ Владимир Политов. Оказалось, певцу предстоит плановая операция на позвоночник.
По словам Политова, хирургическое вмешательство потребовалось из-за множества факторов. „Это связано и с недавним неудачным падением, и с более ранними выкрутасами, когда Бари Каримович пытался перепрыгнуть через барабаны... Не переживайте, операция быстрая, и потом его сразу отпустят домой буквально с операционного стола“, — сообщил Политов.