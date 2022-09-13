Шоубиз
13.09.2022, 13:15

Бари Алибасов опять попал в больницу, ему требуется операция

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Бари Алибасов
Бари Алибасов
ФОТО: Youtube

Бари Алибасов был госпитализирован в больницу. Об этом рассказал солист группы „На-На“ Владимир Политов. Оказалось, певцу предстоит плановая операция на позвоночник.

По словам Политова, хирургическое вмешательство потребовалось из-за множества факторов. „Это связано и с недавним неудачным падением, и с более ранними выкрутасами, когда Бари Каримович пытался перепрыгнуть через барабаны... Не переживайте, операция быстрая, и потом его сразу отпустят домой буквально с операционного стола“, — сообщил Политов.

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