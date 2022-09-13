Кино
13.09.2022, 13:28

Умер кинорежиссер Жан-Люк Годар

 
France Obit Godard
France Obit Godard
ФОТО: Gaetan Bally | AP

Сегодня В возрасте 91 года умер французский кинорежиссёр Жан-Люк Годар. Об этом сообщает Liberation со ссылкой на родственников режиссёра. Подробности его кончины не уточняются.

Жан-Люк Годар стоял у истоков французской новой волны, начинал как кинокритик, а впоследствии вместе с группой единомышленников стал сам снимать фильмы. Его картины „На последнем дыхании“, „Мужское-женское“ и „Жить своей жизнью“ оказали влияние на дальнейшее развитие кинематографа, поскольку бросали вызов традиционному кино Франции и Голливуда. В 2011 году режиссера наградили „Оскаром“ за вклад в развитие кинематографа. Кроме того, его фильмы удостаивались нескольких „Золотых львов“ на Венецианском кинофестивале и „Золотого медведя“ на Берлинском кинофестивале.

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