Умер кинорежиссер Жан-Люк Годар

Жан-Люк Годар стоял у истоков французской новой волны, начинал как кинокритик, а впоследствии вместе с группой единомышленников стал сам снимать фильмы. Его картины „На последнем дыхании“, „Мужское-женское“ и „Жить своей жизнью“ оказали влияние на дальнейшее развитие кинематографа, поскольку бросали вызов традиционному кино Франции и Голливуда. В 2011 году режиссера наградили „Оскаром“ за вклад в развитие кинематографа. Кроме того, его фильмы удостаивались нескольких „Золотых львов“ на Венецианском кинофестивале и „Золотого медведя“ на Берлинском кинофестивале.