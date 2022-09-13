Зендая, „Игра в кальмара“, „Тед Лассо“ и другие: результаты награждения премией „Эмми“
В Лос-Анджелесе состоялась 74-я церемония награждения одной из самых престижных премий в сфере ТВ — „Эмми“, сообщает New York Times.
В номинации „Лучший драматический сериал“ победителем стал проект „Наследники». Сериал „Тед Лассо» получил награду в категории „Лучший комедийный сериал“, а „Белый лотос» победил в номинации „Лучший мини-сериал или антология“.
Лучшим драматическим актером стал Ли Джон-джэ, исполнивший главную роль в „Игре в кальмара», аналогичную награду среди актрис получила Зендая, сыгравшая Ру Беннет во втором сезоне сериала „Эйфория». Для артистки это стало второй победой на премии — в 2020 году Зендая удостоилась награды „Эмми“ за ту же роль в первом сезоне проекта.
Награда была вручена лучшему комедийному актеру — Джейсону Судейкису за роль в „Теде Лассо“, а премию за лучшую женскую роль в комедийном сериале получила Джин Смарт («Хитрости»).
Победу в номинации „Лучшая женская роль в мини-сериале“ одержала Аманда Сайфред («Выбывшая»). За лучшую мужскую роль в мини-сериале наградили Майкла Китона («Ломка»).
За лучшие роли второго плана в драматическом сериале награждены — Джулия Гарнер („Озарк“) и Мэттью Макфэдиен („Наследники“), в комедийном сериале — Шерил Ли Ральф („Начальная школа Эбботт“) и Бретт Голдтшейн („Тед Лассо“), в мини-сериале или фильме — Дженнифер Кулидж и Мюррэй Бартлетт („Белый лотос“).
Наградой за „Лучшую режиссуру драмы“ был удостоен автор „Игры в кальмара» Хван Дон Хек.
Лучшим телефильмом признан „Чип и Дейл спешат на помощь“, лучшим скетч-шоу — Saturday Night Life.