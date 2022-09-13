Шоубиз
13.09.2022, 17:00

Убийце Джона Леннона опять отказали в освобождении

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New York State Department of Corrections and Community Supervision 2018 photo of Mark David Chapman who murdered John Lennon in 1980
New York State Department of Corrections and Community Supervision 2018 photo of Mark David Chapman who murdered John Lennon in 1980
ФОТО: HANDOUT | REUTERS

Марку Чепмену, который застрелил Джона Леннона в 1980 году, в 12-й раз отказано в условно-досрочном освобождении. Об этом сообщает New York Post.

67-летний преступник предстал перед комиссией по условно-досрочному освобождению в конце августа. Однако представители правоохранительных органов посчитали невозможным сокращение срока ограничения свободы.

Чепмен неоднократно выражал раскаяние на предыдущих слушаниях по условно-досрочному освобождению. Он назвал свои действия „подлыми“ во время слушания в 2020 году и сказал, что у него „не будет никаких жалоб“, если его решат оставить в тюрьме до конца его жизни.

Чепмен застрелил Леннона в ночь на 8 декабря 1980 года, когда исполнитель с супругой Йоко Оно возвращались в свою квартиру в Верхнем Вест-Сайде. Ранее в тот же день Леннон дал автограф Чепмену на копии недавно выпущенного альбома „Double Fantasy“.

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