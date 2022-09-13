Убийце Джона Леннона опять отказали в освобождении

67-летний преступник предстал перед комиссией по условно-досрочному освобождению в конце августа. Однако представители правоохранительных органов посчитали невозможным сокращение срока ограничения свободы.

Чепмен неоднократно выражал раскаяние на предыдущих слушаниях по условно-досрочному освобождению. Он назвал свои действия „подлыми“ во время слушания в 2020 году и сказал, что у него „не будет никаких жалоб“, если его решат оставить в тюрьме до конца его жизни.

Чепмен застрелил Леннона в ночь на 8 декабря 1980 года, когда исполнитель с супругой Йоко Оно возвращались в свою квартиру в Верхнем Вест-Сайде. Ранее в тот же день Леннон дал автограф Чепмену на копии недавно выпущенного альбома „Double Fantasy“.