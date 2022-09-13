Бритни Спирс может уйти со сцены

Певица в очередной раз поделилась эмоциями от опекунства отца, под которым находилась 13 лет. „Я очень травмирована на всю жизнь, и да, я чертовски зла, вероятно, я больше не буду выступать“, — высказалась она.

По словам Спирс, она не в восторге от своих проектов, которыми занималась в период опекунства (с 2008 по 2021 год). Артистка раскритиковала танцоров, которые работали с ней в то время, а также пожаловалась на неудачные снимки от фотографов во время выступлений в концертном туре.

13 ноября 2021 года суд в Лос-Анджелесе официально прекратил опеку отца Спирс, которая длилась 13 лет. Звезда утверждала, что родитель ограничивал ее круг общения, заставлял работать, принимать сильнодействующее лекарство и не позволял забеременеть.