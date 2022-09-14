Филипп Киркоров назвал свой главный грех

По словам артиста, он страдает из-за того, что любит вкусно поесть. „Главный мой грех – это обжорство!“ — поделился он. Киркоров уточнил, что симпатизирует газированным напиткам и мучному, из-за чего постоянно поправляется.

При этом исполнитель уточнил, что сам он не умеет готовить. „Кулинария — не моя стихия. У меня есть свита, которая мне готовит. А у меня самого, к сожалению, очень мало свободного времени“, — отметил он.