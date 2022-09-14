Дело против Кристины Асмус прекращено: армия не дискредитирована(9)
Тверской суд Москвы прекратил производство по административному делу о „дискредитации“ российской армии, которое завели на актрису Кристину Асмус из-за публикации в соцсетях, — сообщает „Медуза“.
„Решение вынесено, производство по делу прекращено за отсутствием состава правонарушения“, — сообщил РБК адвокат актрисы Владимир Ляховский.
24 февраля — в день начала войны — Асмус разместила в инстаграме черный квадрат с подписью „Страх и боль. Молю, остановите все это“. Об административном деле в отношении актрисы стало известно в конце августа. На Асмус составили протокол по статье КоАП, предусматривающей штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей (500-830 евро).
6 сентября в Тверском суде состоялось первое заседание по делу Асмус, актриса на нем не присутствовала. Адвокат Асмус просил прекратить дело из-за отсутствия состава правонарушения. Он, в частности, указывал, что административная ответственность за „дискредитацию“ армии была введена в марте, а пост Асмус в соцсетях был размещен в феврале.