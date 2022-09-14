Дело против Кристины Асмус прекращено: армия не дискредитирована

24 февраля — в день начала войны — Асмус разместила в инстаграме черный квадрат с подписью „Страх и боль. Молю, остановите все это“. Об административном деле в отношении актрисы стало известно в конце августа. На Асмус составили протокол по статье КоАП, предусматривающей штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей (500-830 евро).