Дане Милохину может грозить административный арест

Блогеры Даня Милохин и Некоглай опубликовали ролики, где катаются на автомобилях со скоростью 130 км/ч. Как сообщают СМИ, у Милохина нет водительского удостоверения. „Так как у кого-то из них нет прав, может быть административный арест за это правонарушение на срок до 15 суток, а также штраф до 30 тысяч рублей (500 евро). Также в качестве наказания могут быть использованы исправительные работы сроком от 100 до 200 часов, а автомобиль может быть помещен на штрафстоянку“, — заявил адвокат.