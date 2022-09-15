Актриса Юлия Ауг поддержала Филиппа Лося, уволенного из Русского театра

Под постом Лося в Facebook о том, что он уволен из театра и намерен обращаться в суд, Ауг написала: “Все это не правильно. И это такая сладкая кость путинистам. И они за нее, безусловно, схватятся. Потому что твоя четкая антивоенная позиция была определена сразу, с первого дня войны. Моя поддержка“.