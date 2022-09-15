15.09.2022, 11:26
Актриса Юлия Ауг поддержала Филиппа Лося, уволенного из Русского театра(17)
ФОТО: | Ekspress Meedia
Несмотря на то, что об увольнении художественного руководителя Русского театра Филиппа Лося стало известно еще в начале недели, поддержку ему оказывают до сих пор. В числе таких людей оказалась и актриса Юлия Ауг.
Под постом Лося в Facebook о том, что он уволен из театра и намерен обращаться в суд, Ауг написала: “Все это не правильно. И это такая сладкая кость путинистам. И они за нее, безусловно, схватятся. Потому что твоя четкая антивоенная позиция была определена сразу, с первого дня войны. Моя поддержка“.