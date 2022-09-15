На вечере памяти Пьера Нарцисса подрались его вдова и любовница

13 сентября прошел вечер памяти Нарцисса, на котором присутствовали близкие друзья и родственники артиста. Мероприятие посетили звезды — Михаил Гребенщиков, Катя Лель, Ирина Ортман. По сообщениям очевидцев, в районе 22-23 часов пришла Ксения Грин, ранее утверждавшая, что является возлюбленной музыканта. Вдова певца выставила за порог заведения девушку, но та пыталась вломиться внутрь. В итоге, между Калачевой и Грин началась драка.

„Грин стала угрожать мне и Валерии, все было в пьяном бреду. После этого Лера не выдержала и пошла разбираться. Сначала все было на словах, потом завязалась драка. Лера стала мутузить Ксению, потому что та провоцировала! Она ее чуть не убила! Все это закончилось нарядом полиции. Валерия написала заявление, Грин тоже — обвинила Леру в нанесении побоев“, — сообщил пиар-директор Нарцисса Сергей Дворцов.