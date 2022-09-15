Уже завтра в Таллинне выступит Борис Гребенщиков

За последние тридцать лет, что Гребенщиков в Англии, его дни выглядят примерно одинаково: он просыпается, завтракает, занимается теми делами, которыми должен заниматься поутру. А потом едет в студию, чтобы закончить очередной новый альбом. В студии почти каждый день. „Мой распорядок дня не сильно отличается от того, когда я жил в России. Времени в жизни не так уж и много, чтобы тратить его на ерунду. Хочется, пока есть возможность, делать то, что людям так или иначе будет нужно“, - говорит музыкант.

В Эстонии Гребенщиков бывает с начала семидесятых, когда они с группой ещё ездили туда автостопом, потому что Таллинн был западной страной, в отличие от России. „Мы ездили, чтобы посмотреть, пожить немножко нормальной жизнью. Потому что Советский Союз все-таки был страной принципиально серой, где царила серая милицейская форма. Конечно, когда ты юн, то все все равно прекрасно: солнце, красота, влюбленность, музыка. Но общий климат в стране был немного давящий. Поэтому мы выходили на 21-е шоссе и ехали в Прибалтику, чтобы подышать воздухом мира, где на людей не давят так сильно“, - рассказал Борис Борисович.

Также, по словам Гребенщикова, из-за войны между Россией и Украиной „Аквариум“ снова стал группой чисто виртуальной, которой он был большую часть своего существования. Потому что часть музыкантов из концертного состава сидят в России и оттуда выехать не могут. У них нет ни средств, ни возможностей. „У них большие семьи, и вне России они не смогут выжить. Мы стараемся делать что-то, чтобы облегчить им жизнь, но наши возможности весьма ограничены. Поэтому сейчас мы — группа „БГ+“. По сути – тот же „Аквариум“, но, чтобы не обижать людей, которые не могут на данный момент играть, мы будем называться „БГ+“.

В Таллинне группа выступит следующим составом: ударник Лиам Брэдли, флейтист Брайан Финнеган, сын Бориса Борисовича, перкуссионист Глеб Гребенщиков, Саша Титов на басу, Андрей Суротдинов на скрипке и Костя Туманов, клавиши и все остальное.