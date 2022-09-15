Сына Плющенко и Рудковской обвинили в алкоголизме

Это уже не первый повод для конфликта между женщинами — ранее экс-жена Кержакова обвинила продюсера в обмане и заявила, что она скрывает свой настоящий возраст. В ответ на это Рудковская показала документы, на которых написано, что она родилась в 1975 году. Что покажет Яна на этот раз, пока неизвестно. Вполне вероятно, что судебный иск.