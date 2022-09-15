Сына Плющенко и Рудковской обвинили в алкоголизме
Гном Гномыч опять пожинает горькие плоды ранней славы. Яна Рудковская уже подавала в суд на тех, кто назвал его психически больным. А на этот раз девятилетний наследник чемпиона „стал“ алкоголиком.
Бывшая супруга футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова заявила, что девятилетний сын Яны Рудковской Александр употребляет алкоголь. Ее слова цитирует Prozvezd.info.
По словам Тюльпановой, она лично видела, как сын Рудковской выпивал спиртное „у дяди Заура на борту“.
Это уже не первый повод для конфликта между женщинами — ранее экс-жена Кержакова обвинила продюсера в обмане и заявила, что она скрывает свой настоящий возраст. В ответ на это Рудковская показала документы, на которых написано, что она родилась в 1975 году. Что покажет Яна на этот раз, пока неизвестно. Вполне вероятно, что судебный иск.