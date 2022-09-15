В России фильм „Том Ган: Мэверик“ показывают под названием „Том Круз: Мажорик“. А что ещё?

Как сообщает „Подъем“, в афише кинотеатра „Космос“ в рамках так называемого кинолектория картина „Фантастические твари“ превратилась в „Волшебные животные: загадки сильнейшего мага Альберта из Хогвартса“, „Миньоны: Грювитация“ — в „Банана: гравитация“, „Топ Ган: Мэверик“ — в „Том Круз: Мажорик“, а „Мир Юрского периода“ — в „Мир Юры в парке“.

В самом кинотеатре объяснили, что зал берут в аренду частные „творческие“ лица. „Кинолекторий — это аренда зала от, скажем так, творческих людей. Когда предоставляется возможность, они показывают что-то. Люди там своими делами занимаются, мы особо не смотрим, что они там делают. Название сами придумывают. Билеты так же можно покупать и смотреть“, — рассказали в администрации.