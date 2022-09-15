„Готовьтесь разорвать танцпол“: Моргенштерн даст концерт в Таллинне уже на следующей неделе

„Чертов гений“ , обладатель званий „Женщина года“, „Человек года – 2020“ по версии GQ и один из самых успешных рэп-исполнителей России приезжает в Эстонию! За неделю до концерта Моргенштерн, в свойственной ему манере, пригласил всех на мероприятие!

Новый альбом Моргенштерна „Million Dollar: Happiness“, вышедший этим летом, только за первые сутки после релиза собрал 21 миллион прослушиваний в социальной сети „ВКонтакте“, побив рекорд площадки по количеству стримов за один день. Тем временем его предыдущий альбом „Легендарная пыль“, написанный в 2020 всего за неделю в прямом эфире, собрал уже более 94 миллионов прослушиваний в соцсети.